Buffon è ancora indeciso sul futuro: “ho chiuso un capitolo, potrei anche smettere”

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sul futuro di Gigi Buffon. Il portiere ha comunicato l’addio alla Juventus, si è conclusa una storia d’amore bellissima. L’estremo difensore adesso sta valutando il futuro, l’intenzione sembra quella di continuare per un’altra stagione ma solo dietro un progetto ambizioso, ma non è completamente da escludere il ritiro dal calcio giocato. La conferma è arrivata direttamente dall’estremo difensore in una lunga intervista a JTV.

IL BILANCIO – “Da parte mia è stato un addio molto sereno, l’avevo già vissuto tre anni prima. Non ci fai l’abitudine, ma con l’esperienza passata hai dei punti cardinali per non patire determinate emozioni. L’ho vissuta con molta naturalezza. Il fatto che sia tornato lascia capire che uno se ne può andare ma può anche tornare”.

“Non avrei pensato mai di essere ancora alla Juve nel 2021 come portiere. Sono riuscito a fare questa carriera grazie anche ai valori della Juve: umiltà, lavoro, volersi migliorare sempre. Un ricordo specifico? Molti dicono la Serie B, ma io non ci ho mai pensato troppo. Le cose le faccio in maniera istintiva, ho sensazioni animalesche che mi fanno capire cosa è giusto e cosa è sbagliato fare”.

IL FUTURO – “Questo capitolo della mia vita va chiuso, penso che non avrò contraccolpi, pensavo di smettere già 3 anni fa. Adesso sono ancora più convinto, non avrei dispiacere se dovessi smettere, sono felice, ho una bellissima famiglia, tanti interessi extra calcio. Nella mia testa sono un sognatore, ho tante cose da acchiappare”.

“Ho bisogno di staccare e mettere nel mio serbatoio energie nuove. Non voglio pentirmi di qualunque scelta farò. Sono felicissimo, non chiedo di meglio. Posso anche smettere, penso di aver fatto abbastanza nella mia carriera. So che devo migliorare ancora alcune cose come persona, ma sono contento di come sono venuto fuori come uomo. Se non fossi stato soddisfatto di me come persona, non sarei stato felice”.