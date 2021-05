Buffon conferma: “in Italia solo Juve e Parma, valuto un’altra esperienza all’estero”

In Italia solo Juventus o Parma. Gigi Buffon si prepara per una nuova esperienza all’estero, il portiere è in contatto con il procuratore per valutare al meglio il futuro. L’estremo difensore si sente ancora competitivo e non ha intenzione di smettere. L’obiettivo è quello di valutare le offerte dall’estero e poi prendere una decisione definitiva.

La conferma è arrivata in un’intervista a GQ: “Se voglio continuare a progredire come uomo devo cercare di fare un altro tipo di esperienza che non sia in Italia, perché già solo l’idea di imparare un’altra lingua, venire a contatto con altra gente e superare difficoltà di qualunque tipo, sono tutti step che ti danno tanta sicurezza. E io sento che sto bene quando capisco che faccio qualcosa per migliorarmi come persona e non solo come calciatore. Al mio procuratore ho detto di non guardare nel nord Europa perché non è uno dei miei desideri. È qualcosa che escludo a priori”.

“Del Parma non ho sentito nessuno. Prima di tutto devo vedere se continuerò a giocare, perché ho detto che mi sarei preso venti giorni, poi in piena serenità deciderò se continuare e dove, o se smettere, perché sono abbastanza appagato dalla mia carriera che non ho bisogno di fare qualcosa in più, a meno che non me lo senta dentro fortemente. Sicuramente Parma e Juve sono le uniche squadre in cui potrei giocare in Italia, però se voglio qualcosa che mi possa fare crescere come persona, questo qualcosa me lo può dare solo l’estero”.