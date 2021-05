Conference League, c’è il rischio sorteggio tra Roma e Sassuolo

Si avvicina l’ultima giornata del campionato di Serie A e sono in arrivo altri verdetti. La situazione più interessante è quella che riguarda la Champions League: l’Atalanta è già sicura della qualificazione, mentre Napoli, Milan e Juventus si giocheranno gli ultimi due posti a disposizione. E’ lotta anche per evitare l’ultimo posto per la retrocessione in Serie B con Benevento e Torino a rischio. Infine il posto valido per la Conference League, la settima posizione è occupata della Roma che dovrà mantenere due punti di vantaggio sul Sassuolo, ma non è da escludere l’arrivo a pari punti oppure il sorteggio.

Conference League, la situazione

E’ tutto nella mani della Roma, la squadra di Fonseca può giocarsi il match point. I giallorossi saranno chiamati dalla trasferta contro lo Spezia, una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato. L’intenzione della Roma è quella di conquistare i tre punti ed essere sicura della qualificazione. Il Sassuolo invece deve sperare in un passo falso dei giallorossi e vincere in ogni caso contro la Lazio.

Il Sassuolo può qualificarsi alla Conference League se…