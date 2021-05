De Paul a Milano, rumors di mercato. L’Udinese: “solo motivi burocratici”

Rodrigo De Paul è uno dei migliori calciatori del campionato di Serie A ed è finito nel mirino di tanti club italiani ed esteri. In particolar modo la squadra pronta a fare follie è l’Inter, Conte è alla ricerca di qualità per alzare l’asticella. Potrebbe aprirsi un derby con il Milan. L’argentino è stato ‘beccato’ a Milano, ovviamente si sono scatenati i rumors di mercato.

L’Udinese ha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale: “Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche”.