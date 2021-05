E’ morto Sandor Puhl: arbitrò la finale mondiale Italia-Brasile

Un lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto l’arbitro ungherese Sandor Puhl, il direttore di gara che arbitrò la finale della Coppa del Mondo 1994 tra Brasile e Italia vinta dai Verdeoro ai calci di rigore. E’ deceduto all’età di 65 anni, l’annuncio è arrivato direttamente dalla Federcalcio ungherese.

E’ stato un arbitro molto importante come confermano i tanti match di prestigio arbitrati: dalla finale di Champions League del 1997 vinta dal Borussia Dortmund contro la Juventus proprio alla finale dei Mondiali del 1994. E’ stato inoltre votato come miglior arbitro del mondo per quattro volte di seguito, dal 1994 al 1997 dalla International Feredation of Football History and Statistics (IFFHS). Negli ultimi anni aveva lavorato come vicepresidente del collegio arbitrale della federcalcio.