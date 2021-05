Sembrava Fabio Cannavaro il principale candidato a diventare il nuovo allenatore del Parma, poi nelle ultime ore il cambio di strategia e la decisione di affidare la panchina a Enzo Maresca. Il club è reduce da una stagione drammatica nel campionato di Serie A che si è conclusa con l’amara retrocessione nel campionato di Serie B. La decisione di affidare la panchina a Liverani non ha portato gli effetti sperati, l’arrivo di D’Aversa non ha risollevato la situazione. Il Parma ha chiuso la stagione all’ultimo posto in classifica e adesso dovrà rifondare tutto per il prossimo campionato cadetto con l’intenzione di vincere subito.

Chi è Enzo Maresca

Il Parma ha deciso di puntare tutto su Enzo Maresca per la prossima stagione e l’accordo è stato già raggiunto. A stretto giro di posta è atteso l’annuncio ufficiale. E’ stato un buon calciatore, nel corso della sua carriera ha indossato tante maglie: Juventus, Bologna, Piacenza, Fiorentina, Siviglia, Sampdoria, Palermo e Verona tra le più importanti. Poi ha iniziato la carriera da allenatore: come vice all’Ascoli, collaboratore tecnico al Siviglia, vice al West Ham e tecnico dell’Under 23 del Manchester City. Adesso una prima vera panchina in un campionato difficile come quello di Serie B ma che può rappresentare il trampolino di lancio per Enzo Maresca.