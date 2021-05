Si sono giocate le gare dei quarti di finale degli Europei Under 21, l’Italia non è riuscita nell’impresa di superare il Portogallo. La partita è stata scoppiettante e ricca di gol, non sono mancate le emozioni e le giocate di altissimo livello. L’inizio di partita è tutto di marca del Portogallo che si porta in doppio vantaggio: il grandissimo protagonista è stato Dany Mota, autore di una doppietta. Il primo gol è stato da impazzire, una rovesciata perfetta poi un gran tiro di prepotenza. Al 45′ l’Italia torna in partita con un gol in mischia di Pobega.

Nella ripresa la sfida è ancora bellissima. Il Portogallo trova il tris con la rete di Ramos. L’Italia non molla e trova un altro gol con Scamacca. Il Portogallo si sente già in semifinale, ma Cutrone all’89’ sigla il 3-3, si va ai supplementari. Subito una brutta notizia per l’Italia, l’espulsione di Lovato per doppia ammonizione può risultare pesantissima. Gli Azzurrini continuano a giocare con coraggio ed è ancora Cutrone a sfiorare il vantaggio. Nel secondo tempo supplementare grandissima giocata di Jota per il 4-3, Scamacca vicinissimo al pareggio ma il tiro esce di pochissimo. A chiudere i conti Conceicao per il 5-3. L’Italia è fuori ma a testa altissima.

Nelle altre partite superano il turno Olanda e Spagna rispettivamente contro Francia e Croazia. La Germania si qualifica con il brivido dopo i calci di rigore contro la Danimarca.

I RISULTATI

OLANDA -FRANCIA 2-1

-FRANCIA 2-1 SPAGNA -CROAZIA 2-1 D.T.S.

-CROAZIA 2-1 D.T.S. DANIMARCA- GERMANIA 2-3 D.C.R.

2-3 D.C.R. PORTOGALLO-ITALIA 5-3

LE SEMIFINALI