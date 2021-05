Fiorentina, Commisso perde la testa in conferenza: tensione con i giornalisti [VIDEO]

Il presidente della Fiorentina Commisso senza peli sulla lingua. Il numero uno del club viola si è presentato in conferenza stampa per un punto sulla stagione che sta per concludersi e sul futuro. Non sono mancati i momenti di tensione, Commisso non ha gradito alcune critiche e si è verificato uno scontro con i giornalisti.

“Quando sono venuto qui dall’America la squadra era terrorizzata, sia per l’addio di Prandelli sia perché i giornalisti non sono stati cari con i calciatori, che ce l’hanno ancora con i giornalisti. Molti giornalisti qui hanno criticato anche Vlahovic, hanno detto che sarebbe dovuto andare in prestito a farsi le ossa. La colpa dei giornalisti è quella di aver massacrato Iachini. Sono state scritte cose indegne sulla mia famiglia, sulla squadra e su persone che lavorano alla Fiorentina. Ci sono giornalisti che dicono bugie e coloro che non lo fanno non li hanno esclusi. Il più grande problema che io ho a Firenze è questo”.

Poi altre accuse: “io non rispondo al Corriere Fiorentino, sia loro che la Gazzetta hanno sbagliato perché sono controllati da Urbano Cairo. Fino a quando non riceverò delle scuse scritte non parlerò con questo giornale. Hanno detto bugie e i giornalisti fiorentini quando sono state dette delle bugie, devono intervenire. Come è possibile lavorare per un giornale che dice bugie? Io credo che l’assenso a un’operazione del genere arrivata da un’altra parte, da qualcuno che vuole male alla Fiorentina”. In basso i VIDEO.