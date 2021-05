Genoa, le ultime sulla panchina: Ballardini si sbilancia

L’arrivo in panchina di Davide Ballardini ha cambiato praticamente volto al Genoa, la squadra ha raggiunto una salvezza tranquilla. Sono già in corso valutazioni per la prossima stagione e sembra molto probabile la conferma di Ballardini, le novità sono arrivate direttamente dal diretto interessato.

“Rimango al Genoa? Bisogna chiederlo al presidente, io credo di sì”. Sono le dichiarazioni rilasciate proprio dall’allenatore Davide Ballardini nel corso di una visita ad Alassio (Savona) per firmare una piastrella del celebre Muretto a lui dedicata.

L’intervista è stata realizzata da Genova24, il tecnico prima ha spaventato i tifosi con una battuta (“se resto? No”), poi ha rilanciato: “Preziosi è molto contento. Quando ho firmato era previsto il rinnovo automatico del contratto in caso di salvezza, quindi la prima e l’ultima parola spettano al presidente”.