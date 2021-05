Sono arrivati gli altri provvedimenti dopo la 37esima giornata del campionato di Serie A, è stato completato l’elenco degli squalificati. Una giornata al portiere della Fiorentina Dragowski, stesso provvedimento anche per Golemic del Crotone.

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell l A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 maggio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DRAGOWSKI Bartlomiej (Fiorentina): per essersi, al 10° del secondo tempo, alzato dalla panchina e aver rivolto al Quarto Ufficiale un’espressione irrispettosa.

GOLEMIC Vladimir (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARAK Antonin (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIJKS Mitchell (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KURTIC Jasmin (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGALLAN Lisandro (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PEZZELLA German Alejo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SORIANO Roberto (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

THORSBY Morten (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).