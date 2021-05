Hazard nella bufera: ride e scherza dopo la sconfitta del Real Madrid in Champions League [FOTO]

Sono arrivate critiche furiose nei confronti di Hazard dopo la sconfitta del Real Madrid nella partita contro il Chelsea. Si è giocato il ritorno della semifinale di Champions League, grandissima prestazione dei Blues che si sono confermati dopo il pareggio dell’andata (1-1). La squadra di Tuchel ha dimostrato di essere in grandissima forma e ha giocato una partita bellissima, 2-0 il risultato finale grazie alle reti di Werner e Mount. La prestazione dei Blancos non è stata sicuramente all’altezza e lo stesso Zidane ha confermato la superiorità degli avversari. Il Real Madrid dovrà vincere la Liga per salvare la stagione.

Hazard nella bufera

Nel mirino è finito Hazard, la prestazione del belga è stata veramente da dimenticare. Il calciatore ha inoltre fatto infuriare i tifosi del Real Madrid per il suo atteggiamento: l’ex Blues è stato ripreso dalle telecamere mentre ride e scherza con gli ex compagni a fine partita. Il rapporto sembra ormai compromesso: arrivato come uno dei colpi più importanti del club, il belga non è riuscito quasi mai a fare la differenza e i 120 milioni di euro spesi dal club non sono stati ripagati. Al termine della stagione potrebbe cambiare aria e dovrebbe aprirsi una vera e propria asta.