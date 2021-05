Nazionale, i convocati di Mancini per gli Europei: non c’è Kean

Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio degli Europei, si preannuncia una competizione bellissima con l’Italia che si candida ad essere una grande protagonista. Il Ct Roberto Mancini è stato autore di un lavoro veramente eccezionale che dovrà essere completato nelle prossime partite. Nel frattempo l’allenatore ha pubblicato la lista dei convocati, sono 28 i calciatori selezionati dal commissario tecnico, nell’elenco non figura l’attaccante Kean. Venerdì la squadra sarà chiamata dall’ultima amichevole contro la Repubblica Ceca, poi si inizierà a fare sul serio. L’elenco con tutti i convocati: a centrocampo non c’è Castrovilli, presente Pessina. In attacco spazio a Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne e Politano.

Nazionale, i convocati di Mancini per gli Europei

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano