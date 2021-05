I playoff di Serie B, le semifinali: il Cittadella ipoteca la finale, bene anche il Venezia

Si sono giocate le semifinali di andata dei playoff, non sono mancate le emozioni e le sorprese. Il Cittadella conferma la stagione veramente eccezionale, la squadra di Venturato ha vinto con il netto risultato di 3-0 contro il Monza. Si complica il passaggio del turno per la compagine di Brocchi che sarà chiamata da una vera e propria impresa. Il grandissimo protagonista è stato Baldini, autore di una strepitosa doppietta.

E’ più aperta l’altra semifinale, si sono affrontate Venezia e Lecce. I padroni di casa si sono imposti con il risultato di 1-0, il gol decisivo è stato messo a segno da Forte su grandissima giocata di Maleh. Il Lecce ci prova ma non riesce a pareggiare, al ritorno dovrà ribaltare il risultato per qualificarsi in finale.

I RISULTATI DI SERIE B