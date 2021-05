I playoff di Serie C, i risultati: il Bari è già fuori, out anche il Palermo

Si è giocato il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva. Dopo le gare di andata si sono giocate anche quelle di ritorno. La delusione più grande è stato il Bari che non è andato oltre lo 0-0 contro il Feralpisalò ed è già fuori dalla corsa alla Serie B. Colpo qualificazione dell’Albinoleffe contro il Modena, vittoria e qualificazione per il Sudtirol. Pareggio per il Renate che basta per superare il turno. Emozioni tra Avellino e Palermo, 1-0 il risultato e rosanero eliminati.

Playoff Serie C: primo turno fase nazionale

– GARA DI ANDATA: 23 MAGGIO

ore 15.30

Pro Vercelli-Südtirol 2-1

ore 17.30

Albinoleffe-Modena 0-1

FeralpiSalò-Bari 1-0

Matelica-Renate 1-1

Palermo-Avellino 1-0

– GARA DI RITORNO: 26 MAGGIO

ore 17:30

Renate -Matelica 1-1

-Matelica Südtirol -Pro Vercelli 2-1

-Pro Vercelli Modena- Albinoleffe 0-2

Bari-FeralpiSalò 0-0

ore 20:45