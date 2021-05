I pronostici di Serie A, 35ª giornata: weekend caldissimo con Juve-Milan e Benevento-Cagliari

Si torna in campo per la 35ª giornata del campionato di Serie A, la stagione è entrata nella fase decisiva e sono in arrivo nuovi verdetti. Il Napoli ha intenzione di riscattare il pareggio contro il Cagliari, la squadra di Gennaro Gattuso non può permettersi un passo falso contro lo Spezia. Match casalingo dell’Udinese contro il Bologna, l’Inter continua la festa in casa contro la Sampdoria. In serata la Fiorentina con la Lazio, le due squadre sono alla ricerca di punti per salvezza e Champions League. Il Sassuolo in trasferta con il Genoa, Benevento-Cagliari può decidere tutto per la salvezza. L’Atalanta affronta il già retrocesso Parma, il Torino alla ricerca di punti contro il Verona. La Roma ha intenzione di chiudere al meglio la stagione, nell’ultimo match Juventus-Milan.

I pronostici di Serie A, 35ª giornata

SPEZIA-NAPOLI 2 – L’ultima spiaggia per la squadra di Gattuso che ha bisogno dei tre punti per alimentare le speranze di Champions League. Gli azzurri sono superiori dello Spezia e possono tornare a casa con il bottino pieno.

BENEVENTO-CAGLIARI X2 – E’ un vero e proprio scontro per la salvezza. I sardi sono in grandissima forma e sono favoriti.

INTER-SAMPDORIA OVER – Entrambe non hanno più grossi obiettivi, i nerazzurri continuano a festeggiare la vittoria dello scudetto. Si preannuncia una partita 'aperta'.

FIORENTINA-LAZIO 12 – Il pareggio può andare bene alla Fiorentina, non alla Lazio che ha bisogno dei tre punti per tentare l'assalto alla qualificazione in Champions League.

PARMA-ATALANTA 2 – La squadra di Gasperini è lanciatissima verso la qualificazione in Champions League, il Parma non è in grado di mettere in difficoltà l'Atalanta.

ROMA-CROTONE 1 – La Roma ha intenzione di chiudere la stagione a testa alta. L'obiettivo è confermare la vittoria contro il Manchester United, il Crotone è già retrocesso.

JUVENTUS-MILAN GOAL – E' la partita decisiva per la Champions League. Sono vietati passi falsi, i bianconeri sembrano leggermente favoriti.

LE ALTRE PARTITE: