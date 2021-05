I pronostici di Serie A, 36ª giornata: Cagliari-Fiorentina e Sampdoria-Spezia da X

Si torna subito in campo per la 36esima giornata del campionato di Serie A, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva per gli obiettivi di Champions League e salvezza. Il turno si apre con il fondamentale match tra Napoli e Udinese, la squadra di Gennaro Gattuso ha bisogno dei tre punti per continuare la corsa ai primi quattro posti. Le partite di mercoledì si aprono con il fondamentale scontro per la salvezza tra Cagliari e Fiorentina, l’Atalanta gioca in casa contro il Benevento, il big match mette di fronte Inter e Roma. La Lazio gioca in casa contro il Parma, il Bologna con il Genoa. La Juventus non può sbagliare contro il Sassuolo, il Milan con il Torino. Chiude Crotone-Verona.

I pronostici di Serie A, 36ª giornata

NAPOLI-UDINESE 1 – Gli azzurri sono pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League, i bianconeri sono già salvi e non dovrebbero giocare con il coltello tra i denti.

CAGLIARI-FIORENTINA X – Entrambe sono alla ricerca di punti salvezza ed un pareggio sarebbe decisivo per avvicinarsi all’obiettivo.

INTER-ROMA GOAL – La squadra di Fonseca ha la chance di confermare il settimo posto, ma l’Inter ha intenzione di onorare il campionato nonostante la vittoria dello scudetto.

LAZIO-PARMA 1 – I biancocelesti si giocano le ultime chance di Champions League contro una squadra già retrocessa.

SAMPDORIA-SPEZIA X – La squadra di Italiano non sta attraversando un buon momento ed un pareggio sarebbe fondamentale per la corsa salvezza.

SASSUOLO-JUVENTUS OVER – La compagine di De Zerbi è in grandissima forma, quella di Pirlo in crisi. Si preannuncia una partita scoppiettante.

TORINO-MILAN GOAL – Le due squadre sono in corsa per obiettivi diversi, entrambe possono andare in gol grazie alla qualità degli attaccanti, nonostante l’assenza di Ibrahimovic.

LE ALTRE PARTITE: