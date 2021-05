I risultati di Premier League, Chelsea in Champions nonostante la sconfitta. La classifica ed i verdetti

Si è conclusa la Premier League e l’ultima giornata ha regalato tantissime emozioni soprattutto per la Champions League, sono arrivati tutti i verdetti. Il Manchester City continua a vincere, dominio anche contro l’Everton e 5 gol. Ok anche lo United che ha vinto anche con il Wolves. E’ successo di tutto in chiave Champions League, il Liverpool chiude al terzo posto e ha riscattato la prima parte di stagione veramente deludente. Il Chelsea al quarto posto nonostante il ko contro l’Aston Villa. Beffa per il Leiceste che ha perso contro il Tottenham e farà l’Europa League con il West Ham. Il Tottenham in Conference League.

I risultati di Premier League

ARSENAL-BRIGHTON 2-0

ASTON VILLA-CHELSEA 2-1

FULHAM-NEWCASTLE 0-2

LEEDS-WEST BROMWICH 3-1

LEICESTER-TOTTENHAM 2-4

LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE 2-0

MANCHESTER CITY-EVERTON 5-0

SHEFFIELD-BURNLEY 1-0

WEST HAM-SOUTHAMPTON 3-0

WOLVES-MANCHESTER UNITED 1-2

LA CLASSIFICA