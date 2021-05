I risultati della 34esima giornata del campionato di Serie A hanno regalato sorprese, l’Inter è campione d’Italia. Nel primo match pareggio tra Verona e Spezia, 1-1 il risultato finale. Colpo in trasferta della squadra di Antonio Conte che ha avuto la meglio del Crotone, i calabresi sono aritmeticamente in Serie B. Il Milan torna al successo contro il Benevento. Nel lunch match gol e spettacolo tra Lazio e Genoa, finisce 4-3. Bellissima gara tra Bologna e Fiorentina, 3-3 il risultato finale. Il Cagliari ferma il Napoli (1-1), il Sassuolo pareggia contro l’Atalanta e regala il titolo all’Inter. Tutti i risultati e come cambia la classifica.

RISULTATI SERIE A 34ª GIORNATA:

SABATO 1 MAGGIO

15:00

Verona-Spezia 1-1 (46′ Salcedo, 86′ Saponara)

18:00

Crotone-Inter 0-2 (69′ Eriksen; 90’+2 Hakimi) (LE PAGELLE)

20:45

Milan-Benevento 2-0 (6′ Calhanoglu; 60′ Hernandez) (LE PAGELLE)

DOMENICA 2 MAGGIO

12:30

Lazio-Genoa 4-3 (30′, 56′ Correa; 43′ Immobile; 47′ aut. Marusic; 48′ Luis Alberto; 80′ rig. Scamacca; 81′ Shomurodov) (LE PAGELLE)

15:00

Bologna-Fiorentina 3-3 (21′ e 73′ Vlahovic, 31′ 71′ e 84′ Palacio, 64′ Bonaventura )

Napoli-Cagliari 1-1 (13′ Osimhen, 94′ Nandez) (LE PAGELLE)

Sassuolo-Atalanta 1-1 (32′ Gosens; 52′ rig. Berardi) (LE PAGELLE)

18:00

Udinese-Juventus

20:45

Sampdoria-Roma

LUNEDI’ 3 MAGGIO

Ore 20:45

Torino-Parma

Classifica Serie A