I risultati di Serie A, 38ª giornata: tris della Sampdoria, colpo del Genoa. La classifica

Ultima giornata del campionato di Serie A, è stata nel complesso una stagione scoppiettante soprattutto per la corsa Champions League, meno emozionante quella per la salvezza mentre l’Inter ha vinto lo scudetto con ampio margine. Nei primi match in grande spolvero la Sampdoria, ultima panchina con i blucerchiati per l’allenatore Ranieri: netto successo contro il retrocesso Parma. Colpo del Genoa sul campo del Cagliari grazie ad un gol di Shomurodov. A reti inviolate tra Crotone e Fiorentina. I risultati e come cambia la classifica con i verdetti finali.

I risultati di Serie A, 38ª giornata

Sabato 22 maggio ore 20.45

Cagliari-Genoa 0-1 (15′ Shomurodov)

Crotone-Fiorentina 0-0

Sampdoria-Parma 3-0 (20′ Quagliarella, 44′ Colley, 64′ Gabbiadini)

Domenica ore 15

Inter-Udinese

Domenica ore 20.45

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Napoli-Verona

Sassuolo-Lazio

Spezia-Roma

Torino-Benevento

LA CLASSIFICA