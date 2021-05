I risultati di Serie A, 35ª giornata: la corsa Champions è bellissima, indicazioni per la salvezza. La classifica

La 35ª giornata del campionato di Serie A ha fornito importanti indicazioni soprattutto per la zona Champions League e salvezza. Nel primo match colpo grosso del Napoli sul campo dello Spezia, la squadra di Gattuso si avvicina alla qualificazione in Champions League. Udinese e Bologna si sono divise la posta, l’Inter ha già vinto lo scudetto ma non si ferma, i nerazzurri hanno superato la Sampdoria con il netto risultato di 5-1. Scatto salvezza della Fiorentina, 2-0 alla Lazio. Nel lunch match colpo del Sassuolo contro il Genoa, lo scontro salvezza tra Benevento e Cagliari è dei sardi. Dominio dell’Atalanta contro il Parma, pareggio tra Verona e Torino. Tutti i risultati e la classifica.

I risultati di Serie A, 35ª giornata

Sabato

Spezia-Napoli 1-4 (15′ Zielinski, 23′ e 44′ Osimhen, 64′ Piccoli, 79′ Lozano) (LE PAGELLE)

Udinese-Bologna 1-1 (23′ De Paul, 82′ rig. Orsolini)

Inter-Sampdoria 5-1 (4′ Gagliardini, 26′ e 36′ Sanchez, 35′ Keita, 61′ Pinamonti, 70′ Martinez) (LE PAGELLE)

Fiorentina-Lazio 2-0 (32′ e 89′ Vlahovic) (LE PAGELLE)

Domenica

Genoa-Sassuolo 1-2 (14′ Raspadori, 66′ Berardi, 85′ Zappacosta) (LE PAGELLE)

Benevento-Cagliari 1-3 (1′ Lykogiannis, 16′ Lapadula, 64′ Pavoletti, 93′ Joao Padrod) (LE PAGELLE)

Parma-Atalanta 2-5 (12′ Malinovskyi, 52′ Pessina, 77′ e 86′ Muriel, 78′ Brunetta, 88′ Sohm, 93′ Miranchuk) (LE PAGELLE)

Verona-Torino 1-1 (85′ Vojvolda, 88′ Dimarco)

LA CLASSIFICA