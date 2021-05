Tanti risultati interessanti nella 35ª giornata del campionato di Serie B, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva per gli obiettivi di promozione, playoff e salvezza. E’ stato un turno bellissimo con tanti gol e risultati a sorpresa. La vittoria più netta è stata in chiave salvezza, il Cosenza ha superato nettamente il Pescara. Nelle zone alte si riscatta il Venezia, vittoria contro il Chievo. La sorpresa più grossa è stata quella dell’Ascoli che ha avuto la meglio dell’Empoli. Il Brescia si rilancia, niente da fare per la Spal. Colpaccio del Cittadella che ha vinto a sorpresa sul campo del Lecce, vittoria anche del Monza nello scontro diretto con la Salernitana, doppietta di Balotelli. Vittoria della Reggiana, mentre Cremonese e Reggina si dividono la posta. I risultati e la classifica.

I RISULATI DI SERIE B

ASCOLI-EMPOLI 2-0

BRESCIA-SPAL 3-1

COSENZA-PESCARA 3-0

CREMONESE-REGGINA 1-1

ENTELLA-VICENZA 1-2

FROSINONE-PISA 3-1

LECCE-CITTADELLA 1-3

REGGIANA-PORDENONE 1-0

SALERNITANA-MONZA 1-3

VENEZIA-CHIEVO 3-1

LA CLASSIFICA