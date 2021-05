I risultati di Serie B, 36ª giornata: l’Empoli è in Serie A, bagarre per i playoff. La classifica

Tantissime emozioni nel campionato di Serie B, la 36ª giornata ha fornito indicazioni ed i verdetti. E’ festa per l’Empoli che torna nel campionato di Serie A, gli azzurri hanno dominato il torneo in lungo ed in largo ed il risultato è pienamente meritato. Poi è bagarre per il secondo posto. Il big match tra Monza e Lecce è stato vinto da Balotelli e compagni, vittoria per la Salernitana contro il Pordenone. Grandissime emozioni anche per la corsa playoff. Pareggio per il Chievo contro la Cremonese, vittoria del Cittadella che ha avuto la meglio dell’Entella. Colpaccio del Brescia sul campo del Vicenza. Vittorie anche di Frosinone e Pescara. Tutti i risultati e la classifica.

I risultati di Serie B, 36ª giornata

CHIEVO-CREMONESE 1-1

CITTADELLA-ENTELLA 1-0

EMPOLI-COSENZA 4-0

VICENZA-BRESCIA 0-3

MONZA-LECCE 1-0

PESCARA-REGGIANA 1-0

PISA-VENEZIA 2-2

PORDENONE-SALERNITANA 1-2

SPAL-FROSINONE 0-1

REGGINA-ASCOLI 2-2

LA CLASSIFICA