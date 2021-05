Cina, miliardario compra un club di calcio per far giocare il figlio di 126 kg [FOTO]

Una storia veramente curiosa che arriva direttamente dalla Cina. L’episodio riguarda lo Zibo Cuju, club che milita nella China League One, ovvero la seconda divisione cinese. Il rendimento in campionato non è stato all’altezza, in 5 giornate ha collezionato solo un punto e occupa l’ultima posizione in classifica.

Il club è stato recentemente rilevato dal miliardario HeShihua, il numero uno del club ha imposto all’allenatore Hongyi Huang di schierare il figlio sempre titolare. Il suo rendimento non è stato al momento brillante anche a causa della condizione fisica non proprio perfetta per uno sportivo: pesa infatti 126 kg.