Atalanta-Juventus, il fuorionda Rai fa infuriare i tifosi bianconeri [VIDEO]

La Juventus ha vinto la Coppa Italia, ma nelle ultime ore ha fatto molto discutere un fuorionda Rai. La squadra di Andrea Pirlo è tornata competitiva ed è stata protagonista di una finale all’altezza contro una squadra fortissima come l’Atalanta. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. Il vantaggio si è registrato con un grandissimo tiro a giro di Kulusevski, sempre nel primo tempo il pareggio di Malinovskyi. Nella ripresa la rete decisiva di Chiesa.

Atalanta-Juventus, il fuorionda

Nel frattempo un fuorionda Rai ha fatto infuriare i tifosi della Juventus. Un episodio che ha fatto molto discutere è stato il contatto in area di rigore tra Rabiot e Pessina con l’arbitro che non ha fischiato il calcio di rigore, nel mirino anche l’intervento di Cuadrado su Gosens che ha innescato l’azione del vantaggio dei bianconeri.

Negli studi Rai si è analizzato proprio quest’ultimo episodio. I commenti tra opinionisti e giornalisti sono stati divisi e il confronto è proseguito anche fuorionda. Il giornalista Bruno Gentili osserva: “la scivolata, quella credo abbia sollevato un po’ qualche polemica”, “beh ma non ha fatto fallo”, è la risposta secondo alcuni di Marco Tardelli. Infine un nuovo commento di Bruno Gentili: “no, io infatti ne parlavo con Massimiliano, secondo me c’era un po’ di foga eccessiva”. Nel mirino dei tifosi della Juventus è finito il cambio di ‘visione’ dei giornalisti Rai. In diretta entrambi avevano sottolineato l’irregolarità dell’intervento di Cuadrado, pensiero completamente capovolto a microfoni spenti.