Il giornalista Marino Bartoletti in lacrime: “ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora”

Marino Bartoletti è un bravissimo giornalista, è stato capace di raccontare nel miglior modo possibile tante partite, adesso si è confidato sulla sua vita privata. Gli ultimi mesi sono stati difficili a causa della malattia, Bartoletti sta lottando con un tumore come confermato a tu per tu con Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’.

“Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora, perché le analisi definitive saranno fatte all’inizio di giugno. E’ una cosa che è scoppiata alla fine della scorsa estate. Per fortuna è stata presa per tempo, ma non possiamo sempre essere figli della fortuna o dire ‘succede agli altri’. Ho avuto sei mesi di terapie importanti, due mesi di radioterapia e la prima cosa che mi sono regalato è stato venire qui da te a parlare di Sanremo. Io mi sto battendo, sogno un’estate bellissima, con le persone che mi vogliono bene, con una in particolare. Spero che questa parte scura della mia vita la possa mettere alle spalle”.