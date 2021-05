La Juventus si gioca le ultime chance di qualificarsi in Champions League, i bianconeri sono in campo nel match della 37esima giornata contro l’Inter. L’avvio di partita è scoppiettante, la squadra di Pirlo va vicinissima al gol con un tiro a botta sicura di Kulusevski, la difesa dell’Inter si salva.

Al 24′ il match si sblocca, Darmian trattiene Chiellini in area di rigore e l’arbitro fischia il calcio di rigore. Handanovic respinge il rigore di Cristiano Ronaldo, ma lo stesso portoghese sigla il vantaggio in ribattuta. Al 34′ Lukaku pareggia sempre su rigore. In basso il VIDEO.