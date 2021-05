Il gol di Cuadrado: bolide del colombiano in Juventus-Inter [VIDEO]

Il primo tempo di Juventus-Inter è stato bellissimo. I nerazzurri sono già sicuri del primo posto, mentre i bianconeri sono costretti a vincere per rimanere in corsa per la qualificazione in Champions League.

La squadra di Pirlo passa in vantaggio: Cristiano Ronaldo si presenta dal dischetto, Handanovic respinge ma lo stesso portoghese non sbaglia. Poi arriva il pareggio sempre con Lukaku dal dischetto. Il primo tempo sembra indirizzato sull’1-1, ma Cuadrado trova il vantaggio: bolide dalla distanza e la deviazione di Eriksen risultato decisivo. In basso il VIDEO.