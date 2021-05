Filippo Inzaghi in panchina e Buffon in porta: il Monza prepara la prossima stagione

E’ grandissima la delusione in casa Monza dopo l’eliminazione ai playoff di Serie B contro il Cittadella. La squadra di Brocchi non è riuscita a ribaltare il risultato dell’andata (3-0) e al ritorno la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol di Balotelli e D’Alessandro. Il forcing finale non ha portato gli effetti sperati e il Monza sarà costretto ad un altro anno nel torneo cadetto. La dirigenza ha investito tantissimo e si è assicurata calciatori del calibro di Balotelli, Boateng, D’Alessandro o Barillà, il rendimento è stato troppo altalenante anche nella fase decisiva della stagione.

Le mosse del Monza

Il Monza sta già programmando la prossima stagione e ha intenzioni serie con l’obiettivo di dominare il campionato. Il rapporto con l’allenatore Brocchi è destinato ad interrompersi e Galliani starebbe valutando un altro ex Milan per la panchina: Filippo Inzaghi. L’ex attaccante è reduce dalla deludente retrocessione con il Benevento, in Serie A è stato molto sfortunato nelle sue esperienze mentre in Serie B ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori. Si è già registrato un contatto telefonico con l’intenzione di approfondire la situazione nei prossimi giorni. E in porta è nata la pazza idea Buffon: il portiere ha comunicato di aver ricevuto un sms folle, proprio Galliani è il maggior indiziato.