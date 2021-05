Inter, la lettera di Conte: “abbiamo spezzato le logiche della mediocrità” [FOTO]

Il matrimonio tra l’Inter e Antonio Conte è finito. L’incontro tra l’allenatore e la dirigenza non ha dato esito positivo, la decisione del club di ridimensionarsi dopo i gravi problemi dal punto di vista economico non è stata gradita dall’ex Ct della Nazionale che ha deciso di lasciare. E’ stata raggiunta l’intesa per la separazione consensuale, Conte incasserà 7 milioni di buonuscita.

L’allenatore ha deciso di scrivere una lettera di addio sui profili Instagram. “Che percorso in questi due anni! Ogni giorno abbiamo fatto crescere in noi sempre più forza, determinazione, volontà e sacrificio, riuscendo a spezzare le logiche della mediocrità di cui spesso siamo circondati. No scuse, no alibi, ma solo lavoro, lavoro e lavoro, unito al rispetto ed all’educazione. Abbiamo riportato lo scudetto all’Inter dopo 11 anni, ma soprattutto riportato l’Inter nel posto dove merita di stare per storia e tradizione. GRAZIE a chi ha reso possibile tutto questo!

Calciatori, Staff, Presidente, Dirigenti e Tutte quelle persone che ci hanno aiutato e supportato in questi due anni. Ai Tifosi dell’Inter mi permetto di dire, che in un periodo molto difficile per tutti a causa della pandemia, abbiamo sempre sentito il loro supporto, calore e vicinanza.

L’immagine della Coppa dello Scudetto alzata dall’anello più alto di San Siro con Voi in festa, la porterò sempre con me! GRAZIE! Ad Maiora Semper!!! Antonio”