L’Inter si prepara a vincere lo scudetto, manca solo l’ufficialità prima di iniziare a festeggiare. Il tecnico Antonio Conte è stato protagonista di un ottimo lavoro, grandi meriti anche per il dirigente Beppe Marotta. Nelle ultime ore sono circolate voci di un possibile ritorno alla Juventus, le indicazioni sono arrivate prima della partita contro il Crotone ai microfoni di Sky Sport.

“Il presidente è tornato per vivere questo finale di campionato e per parlare, al momento giusto, del futuro. Oggi siamo tutti concentrati sul finale, ha trovato un gruppo compatto e questo è merito dell’allenatore. Vincere non è mai facile, ricordo dieci anni fa le difficoltà da cui veniva la Juve. Oggi ci troviamo quasi nella stessa situazione, il merito di Conte è aver valorizzato i giocatori a disposizione per toglierci una grande soddisfazione”.

“Io alla Juve? No, vorrei aprire un ciclo qui all’Inter e sarebbe bello poter continuare. Aldila’ delle difficoltà nel processo di crescita, dovuto alla pandemia, di cui dobbiamo tenere conto”.