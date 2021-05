Inter-Roma 3-1, le pagelle: la squadra di Conte non si ferma mai, stagione impressionante

L’Inter non si ferma e ha intenzione di superare nuovi record. La squadra di Antonio Conte ha già festeggiato la vittoria dello scudetto, ma continua ad onorare il campionato. Il primo tempo dei nerazzurri è stato di alto livello, è quanto confermato anche dalle pagelle. La partenza è tutta di marca dei padroni di casa che si trovano subito in doppio vantaggio grazie ai gol di Brozovic e Vecino. La Roma rientra in partita con Mkhitaryan, poi l’infortunio di Sanchez. Nella ripresa non si registrano grosse occasioni ed il risultato non cambia più. Finisce 3-1, in gol anche Lukaku. L’Inter vince ancora mentre la Roma si conferma in difficoltà.

Inter-Roma, le pagelle

NTER (3-5-2): Radu 6; Skriniar 6.5, Ranocchia 6, D’Ambrosio 5.5; Darmian 6, Barella 6.5, Brozovic 7, Vecino 6.5, Perisic 5.5; Sanchez 6.5, Lukaku 7. A disp.: Handanovic, Padelli, Hakimi 5.5, Gagliardini, de Vrij, Martinez 5, Sensi 6, Young s.v., Eriksen, Bastoni, Pinamonti s.v.. All.: Conte.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato 6; Karsdorp 6.5, Mancini 5.5, Kumbulla 6.5, Santon 5; Darboe 5.5, Cristante 5; Pedro 5.5, Pellegrini 6, Mkhitaryan 7; Dzeko. A disp.: Farelli, Mirante, Ibanez, Juan Jesus, Villar 6, Reynolds, Mayoral, Pastore, Perez, Peres, Zalewski, El Shaarawy 6.5. All.: Fonseca.