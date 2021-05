Inter-Sampdoria, i dettagli sulla festa: le modalità di svolgimento

L’Inter si è laureata campione d’Italia per la 19esima volta della sua storia, il club nerazzurro è stato protagonista di una cavalcata bellissima. L’ufficialità del titolo è arrivata dopo la vittoria contro il Crotone ed il pareggio della Atalanta contro il Sassuolo, i tifosi si sono scatenati a Piazza Duomo. In Champions League il rendimento è stato però al di sotto delle aspettative, l’eliminazione alla fase a gironi non è andata giù alla dirigenza. L’obiettivo per la prossima stagione è quello di alzare l’asticella e l’allenatore Antonio Conte chiederà delle garanzie, a partire dal calciomercato.

La festa dell’Inter

I tifosi si sono organizzati per rendere omaggio alla squadra dopo la vittoria dello scudetto, è previsto un evento in occasione della prossima partita contro la Sampdoria. Ecco il comunicato della Curva Nord: “E’ necessario che i presenti rispettino le normative vigenti in materia di prevenzione della pandemia. Distanziamento e mascherina sono alla base di quanto programmato. Quindi tanto entusiasmo ma altresì disciplina ed ordine. E’ fondamentale essere consapevoli di questo, anche perché non vogliamo che evitabili cali di attenzione possano darci problemi in vista della vera festa regina che stiamo andando ad organizzare in occasione dell’ultima giornata di campionato (23 maggio 2021, Inter – Udinese). La Curva Nord disporrà di un servizio di volontari che daranno ulteriori indicazioni in loco al fine del buon esito di quanto auspicato. Per la prossima partita casalinga contro la Sampdoria vogliamo infatti celebrare la squadra “accompagnandola” fino all’ingresso dentro lo stadio. Un muro di colore e passione da lasciare senza fiato. L’appello è rivolto a tutti gli interisti, senza alcuna preclusione e CHI NON DOVESSE TROVAR POSTO SOTTO LA NORD È INVITATO A DISPORSI LUNGO VIA CAPRILLI DA DOVE PASSERÀ COMUNQUE LA SQUADRA. L’entusiasmo del popolo neroazzurro è ora un travolgente ed inarrestabile fiume in piena. Come è giusto, normale e sacrosanto che sia. Siamo nel pieno di un Sogno che divampa impetuoso. L’Inter è sul tetto d’Italia, finalmente, dopo tanti anni, meritatamente. E la mentalità è quella giusta: forse infatti non tutti si sono accorti che sin da subito la Società Inter ha ulteriormente alzato l’asticella parlando chiaramente di una nuova tappa per l’immediato: la seconda stella. Invitiamo infine tutti coloro che parteciperanno a questo simbolico abbraccio di massa alla squadra, a deporre nelle proprie tasche i cellulari. Non serve immortalare il momento con un video o con una foto, SERVE VIVERLO con le mani che si alzano verso il cielo in segno di vittoria. Troppo spesso la vita, già di per suo arida di momenti topici, viene svilita da deformazioni tipo quella appena accennata. Andremo a vivere un rituale sacro che rimarrà impresso nella memoria in maniera indelebile. Cerchiamo di esserne all’altezza. Tutti. Dopo il passaggio dei pullman ci disperderemo per andare a seguire la partita ognuno dove meglio crede. I CAMPIONI DELL’ITALIA SIAMO NOI. Forza Inter sempre, la festa continua … da UOMINI LIBERI”.