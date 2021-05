Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso il futuro: un’altra stagione in Italia, poi lo Sporting

In casa Juventus tiene banco anche il futuro di Cristiano Ronaldo. La stagione dei bianconeri può essere considerata molto deludente, in campionato l’obiettivo è quello di conquistare la qualificazione in Champions League, in Europa invece è stata eliminata agli ottavi finale dal Porto. La stagione di CR7 è stata altalenante, dal punto di vista realizzativo si è confermato ad altissimo livello, mentre nelle partite fondamentali non è riuscito a fare la differenza. In particolar modo il doppio confronto in Champions League contro il Porto è stato veramente negativo, il portoghese è finito sul banco degli imputati. Le ultime prestazioni non sono state all’altezza, poi il sussulto con la doppietta contro l’Udinese.

Il futuro di Cristiano Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decidere, ma dall’estero sono arrivate indicazioni molto interessanti sul portoghese. Secondo il quotidiano sportivo Record, l’attaccante juventino sarebbe tentato da un ritorno in patria, l’intenzione è quella di rispettare il contratto con la Juventus fino al 2022 e poi tornare allo Sporting Lisbona. L’obiettivo di Cristiano Ronaldo è quello di continuare a vincere con la Juventus, avrà a disposizione ancora un’altra stagione per provare a conquistare un altro scudetto e tentare l’assalto alla Champions League, obiettivi comunque difficili considerando la stagione che sta per concludersi. In più proverà a vincere la classifica marcatori e raggiungere nuovi record.