Juventus, dalla Spagna: “Cristiano Ronaldo al Manchester United senza la Champions”

Arrivano nuovi aggiornamenti molto importanti sul futuro di Cristiano Ronaldo. La stagione del portoghese non è stata entusiasmante dal punto di vista personale (nonostante i gol realizzati) e nemmeno di squadra e sono in corso valutazioni per la prossima stagione. Le ultime prestazioni sono state incoraggianti, in campionato i bianconeri sono reduci da due vittorie consecutive mentre in Coppa Italia dal trionfo contro l’Atalanta in finale. La dirigenza sta valutando la situazione per la prossima stagione, il primo nodo da sciogliere sarà quello dell’allenatore con l’eventuale conferma o meno di Andrea Pirlo, poi la decisione proprio di Cristiano Ronaldo.

Il futuro di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è legato da un contratto con la Juventus fino al 2022, ma non è da escludere un addio anticipato. Anzi. Secondo quanto riporta As la decisione del portoghese dipende dal risultato dell’ultima giornata del campionato di Serie A, la Juventus dovrà conquistare la qualificazione in Champions League altrimenti sarà addio con il ritorno al Manchester United. Secondo quanto riferito sarebbero andati già in scena contatti con Solskjaer per valutare i margini di un possibile accordo: dal progetto fino alla sua importanza all’interno del gruppo. La valutazione del cartellino è di 30 milioni di euro.