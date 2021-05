Il ritorno al Bayern Monaco non è stato entusiasmante, adesso è pronto per l’avventura con il Gremio: stiamo parlando di Douglas Costa. Le qualità del calciatore non sono sicuramente in discussione, ma è stato limitato moltissimo dagli infortuni. Adesso il ritorno in Brasile, in prestito. La conferma è arrivata direttamente dalla Juventus con un comunicato ufficiale.

“E’ ufficiale il prestito a titolo gratuito di Douglas Costa, che andrà a giocare al Gremio. Il laterale brasiliano, bianconero dal 2017 e quest’anno in prestito al Bayern Monaco, vestirà la maglia della squadra di Porto Alegre fino al 30 giugno 2022”.