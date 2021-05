Juventus-Milan, la chiave tattica: Cuadrado e Chiesa da una parte, Pioli si affida al fattore Ibra

Si avvicina sempre di più l’inizio della 35esima giornata del campionato di Serie A, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva ed è bagarre per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Solo l’Inter è certa di partecipare alla competizione, mentre per gli altri tre posti sarà una vera e propria battaglia. Il match chiave mette di fronte Juventus e Milan, entrambe non stanno attraversando un momento positivo e rischiano di non raggiungere il traguardo: sarebbe un danno gravissimo dal punto di vista economico e sportivo per due squadre così importanti. Il big-match della prossima giornata chiarirà meglio la situazione.

Juventus-Milan, la chiave tattica

La Juventus ha dimostrato grossi problemi per quanto riguarda la costruzione del gioco. L’allenatore Andrea Pirlo non è riuscito a dare la sua impronta alla squadra che è troppo lenta, dimostra poca qualità a centrocampo ma soprattutto a preoccupare sono i passaggi a vuoto durante il match. I bianconeri possono contare su due sicurezze che dovranno prendere per mano la squadra contro il Milan. Ronaldo e Morata? No, Chiesa e Cuadrado. La spinta dei due esterni sarà fondamentale per creare superiorità numerica, in particolar modo l’ex Fiorentina è in grandissima forma e può spaccare la partita con i suoi inserimenti. E il Milan? I rossoneri non sono più brillanti, soprattutto negli uomini chiave. L’unico che sembra in grado di sfruttare la fisicità è Zlatan Ibrahimovic, lo svedese dovrà esaltarsi contro la sua ex squadra. Occhio anche a Theo Hernandez e Rebic.