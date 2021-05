La Juventus si prepara per la partita del campionato di Serie A contro il Bologna, sarà una sfida fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Il club bianconero ha ritrovato grande fiducia dopo il doppio successo in campionato ed il trionfo in Coppa Italia contro l’Atalanta, adesso dovrà vincere contro la squadra di Mihajlovic e sperare in un passo falso di Milan o Napoli. Come ha confermato Pirlo il futuro dell’allenatore è già deciso e con probabilità la Juventus cambierà tecnico. “Io ho dato sempre il 100%, sarò in panchina a testa alta e senza rimpianti. Non penso che il mio futuro dipenda dal risultato di un’ultima partita, la società avrà già preso la propria decisione”.

Juventus, i nomi del successore

Sono tante le soluzioni valutate dalla Juventus per il post-Pirlo. Ovviamente continua a circolare il nome di Massimiliano Allegri, il livornese è pronto a tornare in panchina ed è in corsa anche per sostituire Zidane al Real Madrid. Il sogno di Agnelli porta proprio al francese, l’ostacolo principale è rappresentato dallo stipendio dell’ex juventino. Non è da escludere l’assalto a Simone Inzaghi, l’addio alla Lazio sembra vicino. Infine una soluzione low-cost che porta a Sinisa Mihajlovic del Bologna, seguito già in passato dai bianconeri.