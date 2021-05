L’ex attaccante della Lazio Miroslav Klose è costretto a fermarsi. Il tedesco ha da poco lasciato il ruolo di assistente allenatore al Bayern Monaco e sono state diagnosticate due trombosi ad una gamba. Lo riporta Kicker.

“La diagnosi è stata un piccolo shock per me. Avevo dei forti dolori alla gamba circa tre settimane fa. Ho due trombosi. Sono stato immediatamente sottoposto a delle cure con dei farmaci e indosso delle calze speciale. I medici sono stati chiari: la situazione non va presa alla leggera. Ora devo solo riposare. Niente colpi, niente corsa, non posso nuotare e, soprattutto, non posso giocare a calcio”.