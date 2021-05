Cristiano Ronaldo, l’annuncio bomba di mamma Dolores: “l’anno prossimo giocherà allo stadio Alvalade”

Arrivano importanti indicazioni sul futuro di Cristiano Ronaldo, in particolar modo da mamma Dolores. Il portoghese è concentrato sull’ultima parte di stagione con la maglia della Juventus, CR7 è reduce da un gol molto importante in trasferta contro il Sassuolo che ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di vincere e rimanere in corsa per la qualificazione in Champions League. Nel complesso è stata una stagione molto positiva dal punto di vista realizzativo, Ronaldo guida la classifica marcatori ma alcune prestazioni nei momenti chiave non sono state all’altezza, soprattutto in Champions League. Adesso sono in corso valutazioni in vista della prossima stagione.

Il futuro di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è legato da un contratto con la Juventus fino al 2022. L’obiettivo del portoghese è continuare a vincere con il club bianconero, ma molto dipenderà dalle scelte della dirigenza nelle prossime settimane: dall’allenatore fino alle mosse di calciomercato. Il suo desiderio è quello di tornare allo Sporting Lisbona, la conferma è arrivata da mamma Dolores Aveiro ai microfoni di TVI: “Cristiano? Gli parlerò e lo convincerò a tornare, l’anno prossimo giocherà allo stadio Alvalade. Sono felice per il titolo della squadra, e ora proverò a convincerlo”.