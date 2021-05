L’Aquila, lo strano caso: la squadra è seconda in classifica, l’allenatore di dimette

Uno strano caso che riguarda il campionato regionale di Eccellenza: Roberto Cappellacci non è più l’allenatore dell’Aquila 1927, la squadra occupa il secondo posto in classifica a due soli punti dal Chieti capolista. Nell’ultimo match si è registrato un pareggio per 1-1 con il Capistrello, la rete è arrivata a tempo quasi scaduto.

Il risultato non è servito ad evitare le dimissioni dell’allenatore Cappellacci, come conferma la società con un comunicato ufficiale. “Il tecnico Roberto Cappellacci ha rassegnato, in data odierna, le sue dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia il tecnico tortoretano per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune in campo professionale ed umano, riconoscendo l’indiscusso merito nell’estate 2019 di aver dato fiducia ad una società rilevata, gestita e finanziata dai tifosi, portando, come da programma, il sodalizio rossoblù dalla Prima Categoria sino a giocarsi la promozione in Serie D nell’arco di tre anni”.