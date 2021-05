L’infortunio di Ibrahimovic, lo svedese lascia il campo in Juve-Milan

L’infortunio di Ibrahimovic preoccupa il Milan. Si sta giocando il big match della 35esima giornata del campionato di Serie A, si tratta di una sfida fondamentale per la corsa Champions League. La partita si sblocca nel primo tempo con un gol di Brahim Diaz.

Nel secondo tempo il Milan ha la possibilità di chiudere i conti, ma Kessie sbaglia un calcio di rigore. Poi la tegola per i rossoneri, al 65′ infortunio al ginocchio per Ibrahimovic, lo svedese è stato costretto al cambio. C’è preoccupazione in vista delle prossime partite.