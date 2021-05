L’infortunio di Thiago Silva, il difensore lascia la finale di Champions in lacrime. Poi il gol di Havertz

Si stagione giocando la finale di Champions League, tra Manchester City e Chelsea, si tratta di una sfida fondamentale che non ha bisogno di presentazioni. Si è tornati alla normalità, allo stadio sono presenti 16.500 spettatori: lo spettacolo è veramente mozzafiato.

Nel primo tempo occasioni da una parte e dall’altra, soprattutto per i Blues. Al 39′ un gravissimo problema per il Chelsea. Thiago Silva è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico, il calciatore è uscito in lacrime, al suo posto Christensen. Poi Havertz in contropiede ha sbloccato il match.