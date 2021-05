Calcio estero, la situazione in Premier League, Liga e Ligue 1: è bagarre per il titolo

Non solo la Serie A, anche i campionati esteri continuano a regalare grosse emozioni e sono in arrivo nuovi verdetti. La situazione più delineata è quella in Premier League con il Manchester City che si prepara a festeggiare i titolo. In Liga spagnola è sempre più bagarre con tante squadre in corsa, mentre in Ligue c’è una netta favorita.

La Premier League

La vittoria della Premier League può decidersi già oggi. Il Manchester City ha grosse chance di festeggiare in anticipo la vittoria ma molto dipenderà dal rendimento del Manchester United. I Red Devils saranno chiamati da una sfida insidiosa contro il Leicester, la squadra Solskjaer dovrà necessariamente conquistare i tre punti per rimandare ancora la festa della compagine di Guardiola.

Liga spagnola

E’ la situazione più incerta: è corsa a tre Atletico, Real Madrid e Barcellona. I Blancos hanno fallito un’occasione importantissima nell’ultimo match, la squadra di Zidane non è andata oltre il pareggio contro il Siviglia e non è riuscita ad approfittare del pareggio tra Colchoneros e blaugrana. A questo punto è tutto nelle mani della squadra di Simeone che avrà bisogno di tre vittorie per essere sicura del titolo. L’ostacolo più duro sarà proprio il prossimo, il Real Sociedad in lotta per l’Europa, poi due gare più facili contro Osasuna e Valladolid ma con quest’ultima in lotta per la salvezza. Il calendario del Real Madrid non è facile contro Granada, Bilbao e Valladolid. Molto più agevole quello del Barcellona contro Levante, Celta Vigo e Eibar.

Ligue 1

E’ tutto nelle mani del Lilla che in due giornate dovrà mantenere tre punti di vantaggio sul Psg, si avvicina un risultato veramente storico per un club così piccolo. La stagione della squadra di Galtier è stata veramente eccezionale ed il titolo potrebbe arrivare già nella prossima giornata: il Lilla sarà chiamato da due partite contro squadre con pochi obiettivi, St.Etienne e Angers sono fuori da ogni gioco. Il Psg sarà chiamato da una vera e propria impresa, le partite contro Reims e Brest sono alla portata ma 6 punti potrebbero non bastare per laurearsi campione.