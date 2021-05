E’ festa per il Monterosi, la favola di una cittadina di 4000 abitanti: è in Serie C

Il calcio riesce a regalare anche favole bellissime. E’ il caso del Monterosi che ha conquistato anche la promozione nel campionato di Serie C. E’ stato raggiunto il traguardo per la prima volta nella storia del club dopo il successo contro il Latina con il risultato di 2-0 grazie alle reti messe a segno da Piroli e Sowe. L’obiettivo è stato raggiunto con tre giornate d’anticipo, il campionato è stato dominato. In 31 partite ha conquistato ben 74 punti frutto di 22 vittorie, 8 pareggi ed una sconfitta. Altri record conquistati con il miglior attacco (53 gol fatti) e la miglior difesa (19 reti subite).

Si tratta di una vera e propria favola, è un comune italiano di 4.657 abitanti della provincia di Viterbo nel Lazio: sarà uno dei centri più piccoli dell’intera Serie C.