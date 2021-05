Adesso è arrivata anche l’ufficialità: la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea si giocherà il prossimo 29 maggio allo stadio Do Drago di Porto. La sfida non si disputerà in Turchia, come inizialmente previsto ed in Portogallo ci sarà la presenza del pubblico.

Secondo quanto comunicato dalla Uefa il cambio è stato necessario “in seguito alla decisione del governo del Regno Unito di inserire la Turchia nella sua lista rossa delle destinazioni di viaggio Covid-19″ che avrebbe impedito ai tifosi del Manchester City di raggiungere Instanbul. La sfida si giocherà dunque allo stadio Do Dragão di Porto.