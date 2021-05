La finale di Coppa Italia con il pubblico: 4300 tifosi per Atalanta-Juventus

Atalanta-Juventus sarà la finale di Coppa Italia e si giocherà con la presenza del pubblico. Si preannuncia una partita scoppiettante, al momento è favorita la squadra di Gasperini considerando il rendimento entusiasmante in campionato. In difficoltà la compagine di Andrea Pirlo, nonostante la vittoria contro il Sassuolo.

E’ arrivato l’ok per disputare la gara con il pubblico, saranno 4.300 gli spettatori presenti al Mapei Stadium, mai così tanti nel periodo post-pandemia. “Aver ospitato nell’arco di pochi mesi la Supercoppa e la Coppa Italia, è per noi un riconoscimento straordinario, motivo di orgoglio e di onore. E’ l’occasione per noi per mettere in luce le nostre eccellenze”, ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.