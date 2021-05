Non è una situazione facile in casa Juventus, dentro e fuori dal campo. La pandemia ha accentuato i problemi economici del club, gli sforzi delle ultime stagioni sono stati solo in parte ripagati, il rendimento in Champions League non è stato all’altezza. In dubbio è finito anche l’investimento di Cristiano Ronaldo, il portoghese è stato sicuramente un assoluto protagonista ed uno dei migliori ma in Europa non è riuscito a fare la differenza. L’ultima stagione è stata da dimenticare: la scelta di affidare la panchina a Pirlo non ha portato gli effetti sperati, rischia anche l’accesso alla prossima Champions League.

La situazione economica della Juventus

Tutte le grandi squadre italiane hanno incontrato dei problemi dal punto di vista economico e tra queste anche la Juventus. L’obiettivo è quello di ridurre il peso degli ingaggi: non c’è solo il caso Cristiano Ronaldo, ma risultano pesantissimi anche gli stipendi di Dybala, Ramsey e Rabiot, calciatori reduci da una stagione disastrosa a causa di infortuni oppure prestazioni non all’altezza. Come riporta Calcio e Finanza la Juventus si sarebbe già mossa per chiedere di posticipare alcune mensilità: nel dettaglio di poter ritardare il pagamento degli stipendi del periodo marzo-giugno 2021. Entro i prossimi giorni potrebbero andare in scena incontri individuali con l’intenzione di trovare un punto di incontro.