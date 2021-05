Pescara, i tifosi lanciano la petizione per il ritorno di Zeman in panchina

Il Pescara è reduce da una stagione da dimenticare nel campionato di Serie B che si è conclusa con la retrocessione, adesso i tifosi chiedono il ritorno di Zeman in panchina. E’ stato un campionato da dimenticare per i Delfini, partiti con ambizioni almeno di playoff sono crollati in classifica fino all’amaro epilogo. Adesso si sta già programmando il futuro e l’obiettivo è quello di tornare subito nel torneo cadetto.

“Il calcio è uno sport, fatto di sacrifici e meritocrazia. Zeman rappresenta tutto questo: lavoro, giovani e calcio propositivo. Se sei d’accordo pure tu, firma!”. E’ la petizione lanciata ieri a Pescara da un gruppo di tifosi biancazzurri capitanati da Luca Viola, ristoratore pescarese e grande tifoso del Pescara. La petizione si può trovare su www.charge. Zeman ha lasciato un bellissimo ricordo al Pescara, soprattutto grazie alla trionfale cavalcata in Serie A della stagione 2011-2012.