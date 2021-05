Roma, il retroscena sulla panchina: “Dan Friedkin aveva contattato Gallardo”

Mossa a sorpresa della Roma che ha deciso di affidare la panchina a Josè Mourinho, nelle ultime ore è emerso un retroscena che riguarda Gallardo. La stagione dei giallorossi non può essere considerata sicuramente all’altezza, in campionato occupa la settima posizione e rischia il sorpasso anche dal Sassuolo, mentre in Europa League è quasi fuori dalla competizione dopo la pesantissima sconfitta nell’andata della semifinale contro il Manchester United con il risultato di 6-2. Mourinho rappresenta una garanzia, i tifosi sono al settimo cielo per la scelta di un allenatore vincente.

Il retroscena su Gallardo

Nel frattempo è emerso un retroscena che riguarda la panchina della Roma. Prima del portoghese, Dan Friedkin aveva chiamato anche altri allenatori, il portale Olè conferma una telefonata nei confronti di Marcelo Daniel Gallardo, attuale allenatore del River Plate. La trattativa non è però andata in porto a causa di un mancato accordo sul contratto, il tecnico si sarebbe liberato nel mese di gennaio. La Roma ha così deciso di cambiare obiettivo e si è fiondata sullo Special One, l’intesa con l’ex Inter è stata raggiunta in poche ore.