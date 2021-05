Roma, dall’Inghilterra: con Mourinho può tornare Lamela

La Roma è già attenta sul fronte calciomercato con l’obiettivo di costruire una rosa forte per la prossima stagione e riscattare gli ultimi deludenti risultati, nel mirino è finito Lamela. In campionato la squadra è crollata dopo un girone d’andata positivo e dovrà difendere il settimo posto dall’assalto del Sassuolo, in Europa League invece è stata eliminata in semifinale dal Manchester United e nel complesso il percorso è stato buono. Il tecnico Fonseca è stato autore di un ottimo lavoro, ma è finito nel mirino per le ultime scelte di formazione. La dirigenza ha ufficializzato il divorzio al termine della stagione e al suo posto è stato scelto José Mourinho.

Le mosse di mercato

I tifosi della Roma sono sicuramente entusiasti della scelta di Mourinho, lo Special One è ancora uno dei migliori allenatori in circolazione. Sono già andati in scena dei colloqui per valutare le mosse per la prossima stagione ed i nomi sul taccuino sono sicuramente interessanti. L’allenatore portoghese segue con attenzione i calciatori del Tottenham ed avrebbe fatto alcune richieste: gli Spurs hanno dichiarato incedibili Dier e Hojbjerg, ma il mercato è lungo e può regalare sorprese. Secondo voci provenienti dall’Inghilterra Mourinho avrebbe chiesto anche Erik Lamela, l’argentino ha lasciato un ottimo ricordo nella Capitale e sarebbe un ritorno sicuramente gradito.